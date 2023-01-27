За недовольство закарпатских венгров крайним сделали Виктора Балогу

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Группа депутатов Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины (КМКС) обвинила в травле и провокациях в отношении венгерской общины края местного олигарха, экс-главу администрации президента Виктора Балогу, которого назвали «пророссийским политиком».

Сын Виктора Балоги, Андрей, является мэром второго по значимости города в Закарпатской области – Мукачево, а партия «Команда Андрея Балоги» имеет фракцию в Закарпатском облсовете, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представители венгерской общины Закарпатья 26 января в сессионном зале Закарпатского областного совета озвучили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно «травли, оскорблений и провокаций» в отношении их общины.

В заявлении, озвученном депутатом облсовета от КМКС Юдитой Петеи, сказано, что в последнее время в Мукачево по указанию мэра с учреждений в местах, где компактно проживает венгерская община, были сняты национальные символы Венгрии, и уволен с работы по политическим мотивам директор одной из школ с венгерским языком обучения.

«В таких действиях отдельных политиков, которые являются искусственными прецедентами для привлечения внимания, венгерская община видит угрозу единства края» – сказано в заявлении.

Венгры обеспокоены тем, что подобные действия «могут привести к дискредитации Украины на международной арене». В качестве примера была приведена «начатая в венгерских медиа дезинформационная кампания по дискредитации Украины и украинских военных», причём «не остались и в стороне СМИ врага, и это было использовано российской пропагандой в информационной войне против Украины».

Ответственность за это венгерские депутаты возложили на Виктора Балогу, которого в заявлении неоднократно назвали «пророссийским политиком».

Примечательно, что в вину ему поставлен и демонтаж символа венгерского народа – мифической птицы Турул – со стены замка в Мукачево, что было с восторгом встречено властями области и Украины.

Такой «наезд» наезд на Виктора Балогу, сохранившего статус депутата Верховной Рады и влияние в Закарпатской области, – продолжение политики, которую ведёт губернатор Закарпатья Виктор Микита с момента своего назначения в конце 2021 года.

Однако нынешняя попытка найти крайних в растущем недовольстве закарпатских венгров вызвана в первую очередь их нежеланием идти воевать, и принудительной мобилизацией, на что отреагировали в Будапеште. Неудивительно, что во время выступления венгерских депутатов было организовано прямое включение с фронта бойца 128-й бригады, этнического венгра Виктора Трошки, который ранее был доцентом Ужгородского университета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Будапешт обвинил Киев в «жёсткой мобилизации» венгров, проживающих в Закарпатье.