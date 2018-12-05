Венгры в штаб-квартире НАТО предупредили: мяч на стороне Украины

05.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Венгрия обещает и дальше блокировать работу комиссии Украина-НАТО из-за постоянного притеснения прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая в кулуарах брюссельской встречи стран-членов НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, только таким образом венгерские власти могут помочь своим соотечественникам на Украине.

«Венгрия может разблокировать свое право вето, если украинцы сделают необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, проживающей на их территории, что соответствует двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч на стороне Украины», – заявил Сийярто.

Ранее украинский дипломат Олег Волошин заявил, что властям Украины стоит быть осторожнее в конфликте с Венгрией – Киев недооценивает серьезность шагов, которые может предпринять Будапешт для защиты прав венгерского населения Закарпатья, чьи права нарушает новый закон об образовании, предусматривающий закрытие венгерских школ.