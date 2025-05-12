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В то время, когда пытающийся перехватить у Москвы миротворческую повестку Владимир Зеленский усиленно зазывает Владимира Путина на «стрелку» в Стамбул, европейская версия Politico в очередной раз смачно плюет в «европейскую мечту» Украины.

Свежий материал на сайте здания прямо утверждает, что «ускоренное вступление Украины в ЕС не приносит пользы никому, и меньше всего — Украине». А значит, обращается Politico к украинским евроэнтузиастам, – спасибо за войну с Россией, но ваше место, панове, как и прежде – за забором.

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«Потенциальное принятие Украины в ЕС представляет собой огромную проблему, которая полностью изменит бюджетную структуру блока и поставит под угрозу единство, учитывая, что Киев сразу же станет крупнейшим получателем средств ЕС», – констатирует известные всем вещи автор материала Мэт Уотли — бывший офицер армии Великобритании, возглавлявший Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Донецке, Украина, и старший менеджер Миссии ЕС по мониторингу в Грузии на Кавказе.

Он утверждает, что президент США Дональд Трамп поставил сторонников Украины перед двойным выбором:

«Его агрессивный натиск на прекращение войны ценой крупных украинских уступок подпитывает нестабильность в Киеве. И в ответ Европа ужесточает свою поддержку, подстегивая нереалистичную политику, которая оставляет мало места для нюансов в пропасти между Брюсселем и Белым домом».

В результате многие в ЕС теперь призывают к радикальному ускорению вступления Украины после решения Европейского совета 2022 года предоставить ей статус кандидата. Более того, любой, кто подвергает эти нереалистичные обещания даже самой мягкой проверке, теперь рискует быть обвиненным в «пособничестве Москве».

Опасения насчет принятия Украины получили широкое распространенение в евроистеблишменте не так давно. В 2023 году бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заметил, что Украина не готова к вступлению из-за проблем с верховенством права и коррупцией, заявив: «Любой, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что это страна, которая коррумпирована на всех уровнях общества».

И, несмотря на множество проведенных под диктовку Брюсселя реформ, эта проблема упорно сохраняется, пишет автор. Опрос, проведенный украинским Национальным агентством по предупреждению коррупции в 2024 году, показал, что 90 процентов украинцев считают, что коррупция по-прежнему широко распространена , а большинство говорит, что она стала еще больше. Теперь больше украинцев считают коррупцию «большей угрозой, чем военная агрессия России».

Еще более тревожно то, что антикоррупционные агентства страны теперь также широко рассматриваются как инструменты политического удобства. Например, Семен Кривонос, возглавляющий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с 2023 года, в политическом долгу перед главой администрации Владимира Зеленского Андреем Ермаком за то, что два года назад он получил от него высшую должность в государственном регуляторе.

«Критики утверждают, что Ермак воспользовался военным положением как прикрытием, чтобы укрепить свою власть и политизировать государственные институты, используя их для преследования оппонентов и изоляции союзников. Поэтому, когда расследование НАБУ, обвиняющее его, было тихо прекращено без объяснений — его брата якобы поймали на продаже политических должностей и доступа к офису президента — многие восприняли это как подтверждение избирательного правосудия», – говорится в публикации.

Еще более тревожным обстоятельством автор статьи называет то, что заместитель Ермака находился под следствием , сохраняя при этом надзор за деятельностью НАБУ. Дело против него, в итоге, также было прекращено.

Конечно, как и Трамп, предыдущая администрация США также испытывала беспокойство по поводу коррупции на Украине . Но опасаясь давать боеприпасы республиканцам перед выборами 2024 года, она решила не поднимать эти вопросы публично — и эта стратегия дала обратный эффект.

Молчание лишь усилило подозрения MAGA в сокрытии информации и превратило помощь Украине в партийную линию разлома. По иронии судьбы, это также помогло создать условия для решительных действий против Киева после избрания Трампа.

Теперь, когда аналогичный разрыв в подходах к Украине наблюдается на транснациональном уровне, Европе было бы разумно не допустить дальнейшего его расширения, советует автор публикации.

Быстрое принятие Украины в ЕС без реформ означало бы повторение прошлых ошибок — только в большем масштабе, указывает автор. Например, Черногория, страна-кандидат с 2010 года, остается далекой от членства из-за постоянных проблем с коррупцией , поскольку ЕС стал строже после принятия Болгарии и Румынии в 2007 году, несмотря на предупреждения Европейской счетной палаты .

«Реформы могут занять десятилетия. Тем временем Брюссель продолжает давать обещания, которые он не может реально выполнить», – сетует автор.

Кроме того, по мннию автора, быстрое вступление Украины еще больше подорвет доверие к ЕС в тот момент, когда Европа стремится играть более напористую геополитическую роль.

Вдобавок к этому, спешка с Украиной рискует импортировать системную, масштабную коррупцию внутрь самого ЕС и ослабить его изнутри, а также усилить трения между членами, и это только добавит остроты и без того напряженным отношениям.