Верка Сердючка объявила о любви к бандеровским песням

Известный по образу Верки Сердючки украинский артист Андрей Данилко, накануне исполнивший песню про «Батьку-Бандеру», пообещал воевать за Украину и назвал свою выходку уместной.

Об этом Данилко заявил в эфире ток-шоу «Гордон», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам артиста, при этом, хоть Бандера для него является спорной личностью, он любит песни гитлеровских коллаборационистов УПА.

«Я помню этот момент. Это было как раз в пик популярности этой песни в «Тик-Токе». Помните, когда там дети, школьники ее пели и прямо челлендж был. Это был как раз пик популярности. И оно так было уместно в этом моменте спеть эту песню, так зал хорошо ее принял – я не знал, что песня запрещенная или, думаю, может, Сердючка плохо ее спела, в ноты не попала. Я не понял, почему такая реакция…

Если серьезно говорить, я понимаю, Бандера – спорный, это всегда проблема, и для меня он такой же спорный персонаж, я тоже против проспекта Бандеры, я за то, чтобы назвать улицы какими-то нейтральными именами, чтобы потом не менять их каждый раз, потому что это всегда используется в политических играх…

Я вообще люблю эти повстанческие песни, вот правда, она настолько написана искренне, я считаю, что в этом жанре это суперхит, и мне кажется, в этой песне ключевая фраза «Мы за Украину будем воевать». Вот, мы за Украину будем воевать, и это правда», – заявил Данилко.