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03.10.2021 23:08 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов
 
Дзен, Политика, Скандал, Украина
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Верх кощунства: Партия Зеленского устроила пир на фоне ежедневных смертей

Новости УкраиныДепутаты Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» устроили вечеринку в пятизвездочном отеле Rixos...

Депутаты Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» устроили вечеринку в пятизвездочном отеле Rixos в городе Трускавец Львовской области.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официальное партийное мероприятие, как считается, было связано с обсуждением предстоящей отставкой спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который превратился в потенциального конкурента Владимира Зеленского.

Неформальная часть включала вечеринку с церемонией награждения депутатов премией «Слугам по заслугам». Всего наградили 16 депутатов. Им присвоили такие «титулы», как «Ответственность года», «Евроинтегратор года», «Отец года», «Инвест-няня года» и пр. Также сообщалось о материальных премиях, однако их размер остался неизвестным.

Вечеринку открыл глава фракции Давид Арахамия – в качестве диджея он сыграл перед однопартийцами на барабанах.

Затем присутствующим организовали фуршет, настольный теннис, настольный футбол, бильярд, и возможность посмотреть футбольный матч на большом экране.

Любопытно, что даже в такой обстановке за вице-спикером Рады Русланом Стефанчуком неотлучно следовали два охранника.

По данным СМИ, вечеринку проигнорировали около трети депутатов – они покинули Трускавец. Речь якобы идет в основном о тех парламентариях, которые не поддерживают отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады.

Произошедшее в эфире телеканала «Первый независимый» прокомментировал военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

«Для рядовых граждан Украины это… вызывает возмущение. Александр Пушкин когда-то очень чётко описал подобное, что мы наблюдаем сегодня – пир во время чумы.

Когда у нас погибают люди на востоке Украины, каждый день у нас идут «двухсотые» и «трёхсотые», когда у нас за два года погибло от ковида более 65 тысяч граждан Украины. Сегодня на фоне этих смертей устраивать подобное – верх кощунства, несоизмеримо со здравым человеческим умом.

Такое могут сделать либо те, кто здесь отсутствует, либо умышленно издевается над украинским народом», – сказал Дудкин.

Эксперт добавил, что для деловой встречи вовсе незачем везти всю партию в отель на Западную Украину – совещание можно было провести и в Киеве.

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