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16.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Религия, Скандал, Украина, Церковь
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Украинские силовики начали процесс отжима православных святынь

На Украине начался процесс отбора у канонической УПЦ Почаевской лавры. Так, прокуратура Тернопольской области инициировала расследование и будет добиваться отмены передачи Лавры УПЦ.

Об этом сообщает местный ресурс «Погляд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следствие считает, что передача в 2003 году комплекса площадью более 7 тыс. кв. метров православной церкви было незаконным.

«Следователи проводят расследование из-за преступных действий государственного регистратора, который сумел обойти закон и, пользуясь служебным положением, предоставил украинской православной церкви Московского патриархата право пользоваться недвижимостью Почаевской лавры», – говорится в сообщении.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что украинские раскольники в течение года захватят основные храмы УПЦ в случае своего признания Вселенским патриархом.

Также член фракции БПП, депутат Верховной рады Иван Винник рассказал, что захваты православных храмов на Украине будут происходить как раз через разрывы договоров аренды.

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