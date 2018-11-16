Украинские силовики начали процесс отжима православных святынь
На Украине начался процесс отбора у канонической УПЦ Почаевской лавры. Так, прокуратура Тернопольской области инициировала расследование и будет добиваться отмены передачи Лавры УПЦ.
Об этом сообщает местный ресурс «Погляд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Следствие считает, что передача в 2003 году комплекса площадью более 7 тыс. кв. метров православной церкви было незаконным.
«Следователи проводят расследование из-за преступных действий государственного регистратора, который сумел обойти закон и, пользуясь служебным положением, предоставил украинской православной церкви Московского патриархата право пользоваться недвижимостью Почаевской лавры», – говорится в сообщении.
Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что украинские раскольники в течение года захватят основные храмы УПЦ в случае своего признания Вселенским патриархом.
Также член фракции БПП, депутат Верховной рады Иван Винник рассказал, что захваты православных храмов на Украине будут происходить как раз через разрывы договоров аренды.
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