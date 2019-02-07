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07.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
НАТО, Политика, Украина
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Верховная рада отправит в НАТО свой ультиматум

Украинский парламент принял постановление «Об обращении к Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО» по поводу получения Украиной членства в НАТО».

С соответствующей инициативой выступил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы с вами приняли исторические решения и закрепили в Конституции неизменность курса на членство в ЕС и НАТО. Но эту работу нужно продолжить. Мы инициируем постановление об обращении Верховной рады к лидерам государств-членов НАТО, Североатлантического совета и Парламентской ассамблее НАТО, национальных парламентов государств-членов Альянса по поводу предоставления Украине плана действий по поводу членства в НАТО. Мы должны призвать НАТО неотложно инициировать официальную обоюдообязывающую процедуру вступления», – заявил Бурбак.

В результате голосования данное постановление было принято большинством голосов – 243 из 340 депутатов проголосовали «за».

Напомним, на сегодняшнем заседании Верховной Рады депутаты приняли поправки в Конституцию Украины о «стратегическом курсе на ЕС и НАТО».

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