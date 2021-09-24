Верховная рада подкинула денег в топку «Крымской платформы»

24.09.2021 19:07 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада приняла в первом чтении и в целом закон «О государственной службе», который увеличивает полномочия фейкового «представительства президента Украины в АР Крым».

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ, внесённый президентом Владимиром Зеленским, представил председатель парламентского комитета по «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец.

По его словам, данный законопроект направлен на усиление аппарата президента, занимающегося вопросами Крыма. Целью документа является активизация и поддержка «Крымской платформы».

«Главным является то, что законопроект предлагает отнести к первому уровню в схеме должностных окладов государственных органов представительство президента Украины в АР Крым. Целью данного законопроекта является активизация и поддержка «Крымской платформы». Как глава профильного комитета, я постоянно контактирую с представительством президента на временно оккупированной территории Крым, со всем аппаратом. И я считаю, что необходимо принять этот закон, вывести на новый уровень их служебную поддержку, социальную защиту. Это предоставит им дополнительные полномочия», – сказал он.

В поддержку законопроекта также выступил зампред запрещенного в РФ меджлиса, депутат от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Ахтем Чийгоз.

«Наша фракция поддерживает этот законопроект. Всё, что связано с Крымом, его деоккупацией и состоянием, в котором находятся наши граждане в Крыму – давлением, террором со стороны преступника-страны-террориста РФ. Это нас объединяет», – вещал экстремист.

Радикал также потребовал от украинского руководства «взять на особый контроль» арест террориста заместителя главы запрещенной в РФ экстремисткой группировки «меджлис крымских татар» Наримана Джелялова и других радикалов в Крыму.

«Обязательно скоординироваться и давить на Россию. И эта синергия, над ней надо работать, чтобы давление наших партнёров и нашей страны быстрее дали результат», – добавил меджлисовец.

После чего в ходе голосования документ поддержали 295 депутатов из 334 присутствующих. Законопроект был принят в первом чтении и в целом.