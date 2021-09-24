Верховная рада подкинула денег в топку «Крымской платформы»Новости Украины
Верховная рада приняла в первом чтении и в целом закон «О государственной службе», который увеличивает полномочия фейкового «представительства президента Украины в АР Крым».
Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Документ, внесённый президентом Владимиром Зеленским, представил председатель парламентского комитета по «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец.
По его словам, данный законопроект направлен на усиление аппарата президента, занимающегося вопросами Крыма. Целью документа является активизация и поддержка «Крымской платформы».
«Главным является то, что законопроект предлагает отнести к первому уровню в схеме должностных окладов государственных органов представительство президента Украины в АР Крым.
Целью данного законопроекта является активизация и поддержка «Крымской платформы».
Как глава профильного комитета, я постоянно контактирую с представительством президента на временно оккупированной территории Крым, со всем аппаратом. И я считаю, что необходимо принять этот закон, вывести на новый уровень их служебную поддержку, социальную защиту. Это предоставит им дополнительные полномочия», – сказал он.
В поддержку законопроекта также выступил зампред запрещенного в РФ меджлиса, депутат от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Ахтем Чийгоз.
«Наша фракция поддерживает этот законопроект. Всё, что связано с Крымом, его деоккупацией и состоянием, в котором находятся наши граждане в Крыму – давлением, террором со стороны преступника-страны-террориста РФ. Это нас объединяет», – вещал экстремист.
Радикал также потребовал от украинского руководства «взять на особый контроль» арест террориста заместителя главы запрещенной в РФ экстремисткой группировки «меджлис крымских татар» Наримана Джелялова и других радикалов в Крыму.
«Обязательно скоординироваться и давить на Россию. И эта синергия, над ней надо работать, чтобы давление наших партнёров и нашей страны быстрее дали результат», – добавил меджлисовец.
После чего в ходе голосования документ поддержали 295 депутатов из 334 присутствующих. Законопроект был принят в первом чтении и в целом.
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