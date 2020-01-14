Верховная рада потребовала от Ирана раскаяния и расплаты – заявление зачитал секс-маньяк

14.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский парламент принял заявление к правительству Ирана, призывающее Тегеран покаяться в сбитии украинского «Боинга» и выплатить компенсации всем пострадавшим

Соответствующее решение приняли в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат от «Слуги народа» Богдан Ярёменко, которого ранее застукали в парламенте за интенсивной перепиской с проститутками.

Примечательно, что, когда он вышел к трибуне, зал его встретил освистыванием и криками «Ганьба!».

«В этом заявлении содержаться обращения к власти Ирана о полном признании своей вины, которая включает не только извинения, но и компенсации перед семьями, перед пострадавшими странами и авиакомпанией», – сказал он.

Однако экс-президенту Украины, лидеру фракции «Европейская солидарность» Петру Порошенко данное обращение не понравилось, и он призвал «расширить» его.

«Да, Иран повёл себя порядочнее, чем Москва, которая убила сотни человек, и цинично отрицает свою ответственность и вину уже на протяжении шести лет.

Явка с повинной тоже не освобождает от ответственности. Представьте себе, что убили вашу жену или дочь, а преступник принёс извинения и заплатил деньги.

Тот, кто российской ракетой сбил украинский самолёт, должен понести международную ответственность. Для этого мало признания вины со стороны Ирана. Для этого надо найти ответ на очень важный вопрос – кто нажал кнопку «пуск» на ракете, кто был в боевом расчёте – иранцы или иностранные инструкторы? Кто отдал приказ и чьего изготовления было оружие?

И признание Ирана – это не финал трагической истории, а начало длительного расследования и ответственности», – разошелся экс-президент, добавив, что расследование будет длительным и сложным.

В свою очередь, парламентарий от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива возложил вину за произошедшее на главу СБУ Ивана Баканова. Однако во время речи депутата зал громко гудел и мешал ему говорить.

«Я считаю, что в сложившейся ситуации с авиакатастрофой в Тегеране виноват глава СБУ, который обязан был предупредить сложившуюся ситуацию, предупредить и закрыть небо для использования украинских самолётов, а не находиться на горнолыжных курортах.

Поэтому я буду требовать присутствия и ответственности Баканова как человека, который виноват в этой трагедии», – сказал Кива.

После чего в ходе голосования документ поддержали 368 парламентариев из 398 присутствующих, заявление было принято.