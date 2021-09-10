Верховная рада провалила ходатайство за Ермака перед Путиным

10.09.2021 18:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент рассмотрел предложение о ходатайстве перед президентом России Владимиром Путиным о присвоении руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку звания «почётного работника ФСБ РФ».

Соответствующее обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому внёс в Верховную раду депутат Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ под одобрительный гул, смех и аплодисменты зала зачитал вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Как говорится в тексте документа, депутат Гео Лерос просит своего президента Владимира Зеленского обратиться к руководителю РФ Владимиру Путину с ходатайством «касательно присвоения почётного звания «почётный работник ФСБ России» руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку за особый вклад по срыву спецоперации по задержанию членов ЧВК «Вагнер».

Однако в ходе голосования парламент не поддержал инициативу – документ одобрил только 21 депутат из 335 присутствующих. 140 парламентариев выступили против, ещё 103 воздержались. Решение не было принято.

Напомним, накануне Гео Лерос с трибуны Верховной рады назвал Андрея Ермака «секретаршей Зеленского», и призвал «прооперировать раковую опухоль на теле Украины» в лице самого президента и главы его Офиса.