Верховная рада расширила контингент пушечного мяса

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Украинский парламент большинством голосов поддержал законопроект, позволяющий компенсировать нехватку пушечного мяса в рядах ВСУ.

Согласно документу, уменьшается возраст пребывания на военном учете. Таким образом, отныне разрешается мобилизовывать в армию молодых людей в возрасте от 25 до 27 лет, если они не проходили срочную службу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представляя проект изменений начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала пояснил, что таким образом удастся увеличить человеческий ресурс.

«Учитывая жестокую агрессию РФ и попытки противника уничтожить наше государство, с целью эффективного противостояния врагу украинское войско нуждается в усовершенствовании процессов формирования мобилизационного ресурса. Исходя из вышеизложенного, существует потребность уменьшения возраста лиц, подлежащих призыву во время мобилизации, с 27 до 25 лет. Количество таких призывников, состоящих на воинском учете, составляет, на сегодняшний день, 140 тысяч. Подобная норма у нас уже существовала в законодательстве до 2016 года, но с поднятием призывного возраста срочников – верхняя граница была увеличена до 27 лет. Реализация предлагаемых изменений позволит нам, во-первых, увеличить количество мобилизационного ресурса, который по состоянию здоровья, по возрасту – будет отвечать потребностям сил обороны; нормировать вопрос о дополнении мобилизационного человеческого ресурса как составляющей военного резерва, человеческих ресурсов; усиление обороноспособности нашего государства», – предложил Шаптала.

Законопроект приняли в целом без обсуждений 308 голосами.

Одиозный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко посчитал своим долгом пояснить принятый документ.

«В законопроекте предлагается мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, которые не проходили срочную службу. Всеобщей мобилизации будут подлежать военнообязанные мужчины, годные и ограниченно годные по состоянию здоровья, от 25-ти до 60-ти лет без опыта военной службы», – написал Гончаренко в своём тг-канале.

В то же время, по информации экспертов, на Украине уже ограничивают выезд за границу для 17-летних юношей.