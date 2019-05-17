Верховная Рада заЗЕленела

17.05.2019, Киев, Игорь Петров

Голосование о дате инаугурации показало, что в украинском парламенте намечается создание коалиции, поддерживающей новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вот эти 300 голосов которые мы видели в Раде могут означать что подспудно, «подо льдом» происходит какое-то «позеленение». Похоже что есть попытки создания какой-то нового объединения, возможно, пусть даже очень ситуативного, транзитная «зеленая» коалиция. Что-то там такое происходит. С одной стороны, в обществе есть запрос на то, чтобы перезагрузить Раду, с другой – некоторые депутаты пытаются так уцепиться за места, чтобы хотя бы на несколько месяцев продлить свое пребывание в Раде. Это очень интересное в этом контексте голосование», – сказал Якубин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Верховная рада проголосовала за дату проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, назначив церемонию на 20 мая.