Верховной Раде предложили выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию

04.09.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Постановления о подаче в Нобелевский комитет заявления с выдвижением кандидатуры отбывающего срок за терроризм Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на УНН.

Документ зарегистрирован под номером 9040, в числе его авторов – нардепы Артур Герасимов и Рефат Чубаров.

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Самого текста постановления на данный момент на официальном веб-портале Рады нет, однако есть указание о том, что документ получен ВР и передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию предложил польский политик Лех Валенса.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию присуждают тем, кто «сделает наибольший либо наилучший вклад в дружественные отношения между нациями, в сокращение или упразднение существующих армий и в проведение или агитацию мирных собраний».