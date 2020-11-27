Верховный представитель Запада по Боснии должен уйти – посол России в БиГ

27.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Завершающий работу в Боснии и Герцеговине российский дипломат Петр Иванцов высказался по поводу института надсмотрщика Запада над страной – Верховного представителя.

Экс-посол РФ в БиГ считает, что этот институт ограничивает суверенитет балканского государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Пользующийся большим уважением и авторитетом сербской общины страны посол России в БиГ Петр Иванцов высказал убежденность в том, что чем раньше Верховный представитель покинет Боснию, тем будет лучше. И его уход поможет народам постюгославского государства самим решать свою судьбу.

«Даже спустя 25 лет после подписания Дейтонского соглашения БиГ остается суверенной землей, – убежден Иванцов. – Сегодня Верховный представитель не должен тормозить прогресс БиГ, потому что даже в рамках 14 приоритетов Брюсселя Верховный представитель не может вставать на пути БиГ в Европейский Союз. Офисы Верховного представителя должны были быть закрыты в 2007 году, и Совет по выполнению Мирного соглашения (ПИК) принял решение об этом, но прошло 13 лет, а он все еще на своем посту».

По словам дипломата, два народа БиГ (сербы и хорваты – ред.) хотят, чтобы институт Верховного представителя был закрыт.

«После 2007 года в ПИК доминировала позиция, согласно которой функции Верховного представителя должны быть переданы представителю ЕС. Но посмотрите, что происходит, Верховный представитель часто пытается быть и представителем Брюсселя, прямо говоря, что ЕС должно быть больше, чем «Дейтона» (Дейтонских мирных соглашений – ред.). Для меня такое отношение неприемлемо », – сказал Иванцов.

Напомним, что проводить посла России в БиГ Петра Иванцова пришло руководство Республики Сербской БиГ всех уровней.