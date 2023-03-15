Верховный суд Британии разрешил Украине не платить миллиарды по долгу России

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Верховный Суд Великобритании вынес промежуточное решение в пользу Украины по делу о долге перед РФ на сумму три миллиарда долларов.

Суд решил, что дело нужно направить на судебное рассмотрение по полной процедуре в открытом заседании, которого можно дожидаться неопределённое время, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин на встрече со своим украинским коллегой Виктором Януковичем объявил, что российское правительство вложит $15 милилардов в государственные облигации Украины. Киев успел выпустить двухлетние еврооблигации на $3 милилардла под 5% годовых, частное размещение облигаций номиналом $200 тысяч было проведено на Ирландской фондовой бирже, после чего их выкупил Фонд национального благосостояния РФ.

Вскоре после этого на Украине сменилась власть, которая отказалась погашать этот долг и платить по нему проценты. Новое украинское правительство настаивало на признании долга коммерческим, называя его «долгом Януковича», а Россия требовала признать долг государственным и не подлежащим реструктуризации.

В конце 2015 года Международный валютный фонд признал официальный статус российского займа, однако Кабмин Украины ввел мораторий на выплату этого долга.

В феврале 2016 года Россия через Высокий суд Лондона потребовала от Киева погасить долг в размере $3 милиларда. В марте 2017 года этот суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах, отвергнув все аргументы украинской стороны, в том числе снял с РФ обвинения в политическом давлении на Украину.

Однако в сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляционную жалобу Украины, и постановил слушать дело в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ. Через четыре с половиной года это решение подтвердил и Верховный суд Великобритании.

Позиция Украины заключается в том, что выпуск облигаций должен быть признан недействительным из-за якобы принуждения со стороны РФ. Под этим Киев подразумевает воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, произошедшее в марте 2014 года – хотя долг был взят в декабре 2013-го.

Кроме того, киевские власти утверждали, что облигации были выпущены с нарушением украинского законодательства, в частности, в обход установленного потолка государственного долга.

После решения Верховного суда Великобритании Украина сможет представить в суде первой инстанции аргументы «о принуждении», возражения о несоответствии займа украинскому законодательству отвергнуты. Однако до финального решения суда Украина не должна осуществлять никакие выплаты по долгу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», долги Украины расписаны на 60 лет вперёд, и вероятность их возврата минимальная.