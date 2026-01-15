Верховный суд Германии постановил: Подрывы «Северных потоков» организовала Украина
15.01.2026 22:30
(Мск) , Киев
Высший верховный суд Германии пришёл к выводу, что к организации взрывов на «Северных потоках» прямо причастна Украина.
Об этом сообщает журнал Der Spiegel, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
По информации издания, в решении суда также Украина прямо упоминается как заказчик подрывов.
Такое постановление было принято в ответ на апелляцию адвокатов украинца Сергея Кузнецова, задержанного в прошлом году в Италии по подозрению в причастности к этому делу.
Фигуранту продлён арест.
