Верхушка меджлиса стала подбивать клинья к Зеленскому

16.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Верхушка запрещенного в РФ меджлиса, хоть и присягнула на верность Петру Порошенко, но прекрасно осознает перспективу проигрыша действующего украинского президента, а потому подопечные Мустафы Джемилева готовят очередное предательство, пытаясь заинтересовать фаворита гонки Владимира Зеленского.

Об этом в своем блоге пишет бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, о готовящемся предательстве свидетельствует письмо «турецкого султана» – Джемилева кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Формально цель Джемилева – выяснить позицию Зеленского по Крыму.

Однако, на самом деле, считает Журавко, это – первая попытка наладить мосты и намекнуть о готовности работать под Зеленскимсо стороны меджлисовцев.

По словам бывшего парламентария, Джемилев неспроста написал свои «пять вопросов» Зеленому и даже получил на них ответы.

«В свое время, не получилось у этих же смутьянов заинтриговать Петра Порошенко на так называемую «широкомасштабную поддержку» крымским татарам. Пять лет прошло, а ничего, кроме гнусных, уголовно-наказуемых провокаций, так и не было. Как Порошенко ничего не сделал для татар, так и татары ничем не стали полезными для Порошенко, о чем ярко свидетельствуют результаты голосования в первом туре нынешних президентских выборов.

Но даже, не кривясь, от явного конфуза, аферисты от «татарского народа» сегодня уже наводят мосты к следующему по очереди «партнеру» по взаимодействию – Зеленскому», – написал Журавко.

Ранее Порошенко обещал меджлисовцам предоставить национально-территориальную автономию в Крыму. Однако позже он поменял риторику, заявив о «культурной автономии», что вызвало недоумение в меджлисовской среде. Но и это свое обещание Порошенко так и не выполнил. В конечном итоге никакой автономии сторонники запрещенной в РФ группировки не получат.