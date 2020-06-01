Вернемся на точку Иловайска и Дебальцево – луганский дипломат

01.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Если Киев выйдет из Минских соглашений, то республики Донбасса окажутся свободными перед прописанными в договоренностях обязательствах.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт проброс: Украина выйдет из Минских соглашений. А пускай выйдет, я считаю, что на этот счёт должна быть чёткая позиция. Есть формальный документ и он всемирно принят, нравятся нам или не нравятся Минские соглашения, но это – резолюция Совбеза ООН и это имеет статус высшей международной договорённости, и Украина как член ООН обязана его выполнять.

Хорошо, Украина выйдет. Что за этим должно последовать? Во-первых, реинтеграции стоп. Все республики выдохнут совершенно спокойно – слава Богу, бандеровская власть идёт по боку и можно с ней разбираться не взирая ни на какие обязательства, которые мы подписали в Минских соглашениях», – заявил Мирошник.

«Библия переговоров в данном формате – это Минские соглашения, и одна из сторон, понятно какая, говорит: мы это выполнять не будем. Поэтому, соответственно, надо принимать другие дополнительные решения, которые принудят вас либо выполнять, либо сделают вне этих договорённостей, и тогда всё возвращается на точку «ноль». Возвращается на точку Дебальцево, Иловайска, возвращается на точку, когда вам никто ничего не должен», – добавил дипломат.

Спикера поддержал лидер движения «Суть времени», писатели и публицист Сергей Кургинян.

«Можно вертеться сколько угодно, но это надо выполнить, а вы понимаете, что выполнить это не можете. В этом смысле, если вы выполните Минские соглашения, это уже другая страна, вы этого не хотите. Если вы их не выполните и из них выйдите – отлично, это вы поставили себя вне закона.

А если вы держите ситуацию в том виде, в котором она есть, то всё больше и больше те части, которые как бы по Минским соглашениям во что-то могут интегрироваться, не в ту страну, какая есть, а в ту новую, которую вы создадите, так это написано, они всё больше от вас отделяются. У вас мат в этом смысле. Вы длите ситуацию – плохо, вы разрываете соглашения – плохо, вы начинаете их выполнять – это уже другая страна», – объяснил эксперт.

«Минские соглашения в этом смысле – это ещё такой щит. «Щит и меч». Теперь вы говорите, давайте разрушим щит. Но когда вы разрушаете щит, то вы предлагаете меч. А тут святой Александр Невский сказал: кто с мечом к нам пошёл, тот от меча и погибнет, на том стояла и будет стоять русская земля», – заключил Кургинян.