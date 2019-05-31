«Верните мой телефон!» – истерическая перепалка между Ляшко и Зеленским

31.05.2019, Киев, Владимир Гладков

21 мая в ходе консультаций относительно досрочного роспуска парламента президента Украины с руководством Верховной рады и лидерами фракций между Владимиром Зеленским и главой «Радикальной партии» Олегом Ляшко произошла скандальная перепалка, в ходе которой депутат пожаловался на охрану президента.

При этом стенограмму пререканий по каким-то причинам выложили на сайте администрации президента Украины только сейчас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ляшко: «Здравствуйте, где я могу занять кресло?»

Зеленский: «Обязательно».

Ляшко: «Спасибо. Или на лидера фракции не рассчитали?»

Зеленский: «Рассчитали, пожалуйста, садитесь».

Ляшко: «Спасибо, куда?»

Зеленский: «Сейчас найдем».

Разобравшись с местом, Олег Ляшко начал возмущаться поведением охраны президента, которая не хотела его пропускать, отобрала телефон, с которого радикал собирался вести трансляцию, и избила.

Ляшко: «Могу ли я спросить, почему Вы запретили, чтобы была прямая трансляция в эфире? Ваша охрана меня не пропустила».

Зеленский: «У нас идет сейчас трансляция».

Ляшко: «Прямая трансляция?»

Зеленский: «Нет, не прямая».

Ляшко: «У меня, Владимир, вопрос к Вам».

Зеленский: «Можно Андрей Владимирович [Парубий] закончит, а потом Вы. Вы, извините, не уважаете спикера?»

Ляшко: «Владимир, я уважаю Вас и спикера, я хочу задать простой вопрос, почему Вы дали своей охране команду не пропускать».

Зеленский: «Я не давал никаких команд».

Ляшко: «Там смотрело 8 тысяч человек. Я абсолютно уверен, что все они хотят услышать вашу позицию, увидеть в прямом эфире, а не записи смонтированы. И они имеют на это право. Я хочу Вас как новоизбранного Президента спросить, почему Вы дали команду охране не пропускать меня, они только что сражались со мной».

Зеленский: «Вас били?»

Ляшко: «Да, когда я пытался пройти, они меня отталкивали, они меня били, они забрали у меня телефон. Я сообщаю, если Вы очевидно об этом не знаете, я сообщаю Вам об этом факте. И прошу вас…»

Зеленский: «Я разберусь с этим вопросом».

Ляшко: «Я прошу Вас, спасибо, что Вы разберетесь, я прошу Вас, господин Владимир, дать команду охране, вернуть мне телефон и включить прямую трансляцию наших консультаций. Это первое. Я прошу у Вас ответа. Верните мой телефон».

Зеленский: «Я не забирал у Вас телефон».

Ляшко: «Мой телефон забрала ваша охрана. Верните мой телефон. Я могу рассчитывать, что мой телефон Вы мне вернете, Вы не возражаете против того, чтобы эти исторические для страны консультации шли в прямом эфире».

После чего спор перерос в простую перепалку. Одиозный радикал требовал отдать ему телефон и начать вести прямую трансляцию встречи, а президент отвечал оппоненту вежливыми «Ваше мнение для нас очень интересно» и «Спасибо, предлагаю перейти к встрече».

Когда в зале начали возмущаться, в спор вмешался Андрей Парубий, завершивший спор замечанием, что народные депутаты находятся в гостях у президента.

Парубий: «Можно два слова? Если бы это было бы у Председателя Верховной Рады Украины, Вы имели бы от меня полномочный ответ, но сейчас мы в гостях».

Ляшко: «У Вас бы такого не было».

Парубий: «У меня есть просьба, сейчас Вы обратились к Владимиру Александровичу с просьбой, чтобы была прямая трансляция. Он ответил несогласием, он на это имеет право, это его позиция, он на это имеет право.

И поэтому я предлагаю, первое, выяснить действительно ли ведется стенограмма. Я думаю, любой из работников, которые здесь присутствуют, вам сейчас просто скажут технически она ведется или не ведется. Я думаю этого достаточно».

Напомним, перед началом встречи Ляшко подъехал к зданию на велосипеде, где пообщался с журналистами и пообещал, что планирует запустить видеотрансляцию переговоров в своем блоге.