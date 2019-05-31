«Верните мой телефон!» – истерическая перепалка между Ляшко и Зеленским
21 мая в ходе консультаций относительно досрочного роспуска парламента президента Украины с руководством Верховной рады и лидерами фракций между Владимиром Зеленским и главой «Радикальной партии» Олегом Ляшко произошла скандальная перепалка, в ходе которой депутат пожаловался на охрану президента.
При этом стенограмму пререканий по каким-то причинам выложили на сайте администрации президента Украины только сейчас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ляшко: «Здравствуйте, где я могу занять кресло?»
Зеленский: «Обязательно».
Ляшко: «Спасибо. Или на лидера фракции не рассчитали?»
Зеленский: «Рассчитали, пожалуйста, садитесь».
Ляшко: «Спасибо, куда?»
Зеленский: «Сейчас найдем».
Разобравшись с местом, Олег Ляшко начал возмущаться поведением охраны президента, которая не хотела его пропускать, отобрала телефон, с которого радикал собирался вести трансляцию, и избила.
Ляшко: «Могу ли я спросить, почему Вы запретили, чтобы была прямая трансляция в эфире? Ваша охрана меня не пропустила».
Зеленский: «У нас идет сейчас трансляция».
Ляшко: «Прямая трансляция?»
Зеленский: «Нет, не прямая».
Ляшко: «У меня, Владимир, вопрос к Вам».
Зеленский: «Можно Андрей Владимирович [Парубий] закончит, а потом Вы. Вы, извините, не уважаете спикера?»
Ляшко: «Владимир, я уважаю Вас и спикера, я хочу задать простой вопрос, почему Вы дали своей охране команду не пропускать».
Зеленский: «Я не давал никаких команд».
Ляшко: «Там смотрело 8 тысяч человек. Я абсолютно уверен, что все они хотят услышать вашу позицию, увидеть в прямом эфире, а не записи смонтированы. И они имеют на это право. Я хочу Вас как новоизбранного Президента спросить, почему Вы дали команду охране не пропускать меня, они только что сражались со мной».
Зеленский: «Вас били?»
Ляшко: «Да, когда я пытался пройти, они меня отталкивали, они меня били, они забрали у меня телефон. Я сообщаю, если Вы очевидно об этом не знаете, я сообщаю Вам об этом факте. И прошу вас…»
Зеленский: «Я разберусь с этим вопросом».
Ляшко: «Я прошу Вас, спасибо, что Вы разберетесь, я прошу Вас, господин Владимир, дать команду охране, вернуть мне телефон и включить прямую трансляцию наших консультаций. Это первое. Я прошу у Вас ответа. Верните мой телефон».
Зеленский: «Я не забирал у Вас телефон».
Ляшко: «Мой телефон забрала ваша охрана. Верните мой телефон. Я могу рассчитывать, что мой телефон Вы мне вернете, Вы не возражаете против того, чтобы эти исторические для страны консультации шли в прямом эфире».
После чего спор перерос в простую перепалку. Одиозный радикал требовал отдать ему телефон и начать вести прямую трансляцию встречи, а президент отвечал оппоненту вежливыми «Ваше мнение для нас очень интересно» и «Спасибо, предлагаю перейти к встрече».
Когда в зале начали возмущаться, в спор вмешался Андрей Парубий, завершивший спор замечанием, что народные депутаты находятся в гостях у президента.
Парубий: «Можно два слова? Если бы это было бы у Председателя Верховной Рады Украины, Вы имели бы от меня полномочный ответ, но сейчас мы в гостях».
Ляшко: «У Вас бы такого не было».
Парубий: «У меня есть просьба, сейчас Вы обратились к Владимиру Александровичу с просьбой, чтобы была прямая трансляция. Он ответил несогласием, он на это имеет право, это его позиция, он на это имеет право.
И поэтому я предлагаю, первое, выяснить действительно ли ведется стенограмма. Я думаю, любой из работников, которые здесь присутствуют, вам сейчас просто скажут технически она ведется или не ведется. Я думаю этого достаточно».
Напомним, перед началом встречи Ляшко подъехал к зданию на велосипеде, где пообщался с журналистами и пообещал, что планирует запустить видеотрансляцию переговоров в своем блоге.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.