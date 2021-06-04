«Верните венграм отобранные права». Будапешт вновь наехал на Украину

04.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Будапешт настаивает на том, чтобы Киев вернул права венгерскому национальному меньшинству.

Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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«Как вы знаете, у нас с Украиной идут двусторонние дебаты о постоянно нарушаемых правах венгерского меньшинства в этой стране. И мы ожидаем, что украинское правительство вернет венграм эти права, которые были отняты. И поскольку мы председательствуем в Совете Европы, мы уделяем большое внимание тому, чтобы повысить уважение к правам национальных меньшинств на всем континенте», – сказал министр.

Также у него поинтересовались, перспективами вступления Украины в НАТО.

«Вы знаете, я думаю, что тот, кто хочет быть интегрированным в международную организацию, должен уважать ценности, представленные этой организацией, а также НАТО и ЕС, уделяя особое внимание уважению национальных меньшинств. Таким образом, мы настаиваем, что венгры должны получить назад права, которые у них существовали до внесения поправок в украинский закон об образовании, и ожидаем, что эти права будут возвращены. В какой форме? Если честно, нам всё равно. То есть я понимаю, что могут быть проблемы законодательного или нормативного характера. Но меня интересует результат», – сказал глава МИД Венгрии.

По его словам, если венграм вернут их права, со стороны Будапешта вопрос будет закрыт.

«Это их работа – они изменили закон, и они могут это исправить. Они не могут и не хотят вообще вмешиваться в это дело. Конечно, мы опасаемся, что будут операции секретных служб, направленные против тамошних венгров. И мы очень надеемся, что эти отношения (к языковому меньшинству на Украине) можно будет как-то исправить. Вы знаете, мы не просим ничего лишнего. Никаких дополнительных прав мы не просим. Лишь вернуть те права, которые уже были. Не более того», – резюмировал Сийярто.

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Ранее Венгрия предупредила, что будет блокировать все попытки Украины интегрироваться в евроатлантические структуры.