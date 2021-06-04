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04.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Венгрия, Дзен, дискриминация, Закарпатье, Политика, Украина
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«Верните венграм отобранные права». Будапешт вновь наехал на Украину

Новости УкраиныБудапешт настаивает на том, чтобы Киев вернул права венгерскому национальному меньшинству. Об этом в...

Будапешт настаивает на том, чтобы Киев вернул права венгерскому национальному меньшинству.

Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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«Как вы знаете, у нас с Украиной идут двусторонние дебаты о постоянно нарушаемых правах венгерского меньшинства в этой стране. И мы ожидаем, что украинское правительство вернет венграм эти права, которые были отняты. И поскольку мы председательствуем в Совете Европы, мы уделяем большое внимание тому, чтобы повысить уважение к правам национальных меньшинств на всем континенте», – сказал министр.

Также у него поинтересовались, перспективами вступления Украины в НАТО.

«Вы знаете, я думаю, что тот, кто хочет быть интегрированным в международную организацию, должен уважать ценности, представленные этой организацией, а также НАТО и ЕС, уделяя особое внимание уважению национальных меньшинств.

Таким образом, мы настаиваем, что венгры должны получить назад права, которые у них существовали до внесения поправок в украинский закон об образовании, и ожидаем, что эти права будут возвращены. В какой форме? Если честно, нам всё равно. То есть я понимаю, что могут быть проблемы законодательного или нормативного характера. Но меня интересует результат», – сказал глава МИД Венгрии.

По его словам, если венграм вернут их права, со стороны Будапешта вопрос будет закрыт.


«Это их работа – они изменили закон, и они могут это исправить. Они не могут и не хотят вообще вмешиваться в это дело. Конечно, мы опасаемся, что будут операции секретных служб, направленные против тамошних венгров. И мы очень надеемся, что эти отношения (к языковому меньшинству на Украине) можно будет как-то исправить. Вы знаете, мы не просим ничего лишнего. Никаких дополнительных прав мы не просим. Лишь вернуть те права, которые уже были. Не более того», – резюмировал Сийярто.

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Ранее Венгрия предупредила, что будет блокировать все попытки Украины интегрироваться в евроатлантические структуры.

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