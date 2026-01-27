«Вернётся к нам само», – Стешин вслед за Соловьёвым не видит трагедии в остановке СВО по линии фронта

Анатолий Лапин.  
27.01.2026 13:07
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1002
 
Дзен


Не стоит противиться, если мирное соглашение с Украиной будет заключено без освобождения областных центров Запорожья и Херсона, – в перспективе принадлежащее России «вернётся само», заявил в эфире радио «Комсомольская правда» военкор Дмитрий Стешин.

Не стоит противиться, если мирное соглашение с Украиной будет заключено без освобождения областных центров...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Обязательно недовольные найдутся, найдутся караул-патриоты, да. Но основной костяк, который принимает решение, и те, кто имел отношение и имеет к СВО, кто воевал, у кого там близкие воюют, кто помогал фронту, — да, должны быть удовлетворены победой…Слушай, ну есть объективная реальность, есть наши хотелки, есть что-то, ну, какие-то правовые нормы, зафиксированные на бумаге. Иногда это не совпадает. А потом что-то происходит, да, и всё становится на свои, на свои места и упорядочивается…

Совершенно очевидно, что Украина в нынешнем виде не сохранится и будет разобрана, демонтирована. К чему класть наших парней и украинских парней за то, что вернётся к нам само?» – сказал Стешин.

Телеведущий Владимир Соловьев накануне заявил, что Россия получила достаточно новых территорий в ходе СВО.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить