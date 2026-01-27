Не стоит противиться, если мирное соглашение с Украиной будет заключено без освобождения областных центров Запорожья и Херсона, – в перспективе принадлежащее России «вернётся само», заявил в эфире радио «Комсомольская правда» военкор Дмитрий Стешин.

«Обязательно недовольные найдутся, найдутся караул-патриоты, да. Но основной костяк, который принимает решение, и те, кто имел отношение и имеет к СВО, кто воевал, у кого там близкие воюют, кто помогал фронту, — да, должны быть удовлетворены победой…Слушай, ну есть объективная реальность, есть наши хотелки, есть что-то, ну, какие-то правовые нормы, зафиксированные на бумаге. Иногда это не совпадает. А потом что-то происходит, да, и всё становится на свои, на свои места и упорядочивается… Совершенно очевидно, что Украина в нынешнем виде не сохранится и будет разобрана, демонтирована. К чему класть наших парней и украинских парней за то, что вернётся к нам само?» – сказал Стешин.

Телеведущий Владимир Соловьев накануне заявил, что Россия получила достаточно новых территорий в ходе СВО.