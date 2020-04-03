«Вернуть Донбасс на Украину – это как впрыснуть себе коронавирус» – экс-агент КГБ

03.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Возвращение Донбасса в состав Украины сейчас смертельно опасно для страны, которая не потянет этот регион даже экономически.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил сбежавший в США сокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-разведчик КГБ Юрий Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы Зеленскому посоветовал не спешить принимать никакие решения по Донбассу, которые нельзя было бы потом – через месяц, два, полгода, каким-то образом изменить, переиграть и так далее. Не надо сейчас принимать судьбоносных решений», – заявил Швец.

«А нужно вообще Зеленскому встречаться с Путиным?» – спросил Дмитрий Гордон.

«Абсолютно не надо. Путин, он добился невероятного: он сейчас злодей в глазах всей политической элиты США. Он друг только Трампа, и то Трамп вынужден молчать об этом, потому что для всех остальных – демократов, республиканцев, это злодей. Ну и зачем с таким человеком?

Я могу ещё до любой встречи сказать, что скажет Путин на этой встрече. Он будет это использовать, чтобы показать, что он конкретный пацан, а против него какое-то вообще непонятное. Он будет использовать это для своего пиара, для унижения Зеленского, для унижения Украины. Он никогда не пойдёт ни на какие уступки в результате переговоров», – ответил перебежчик.

При этом, возвращаясь к теме Донбасса, Швец подчеркнул, что он бы на месте Украине очень подумал, брать ли его обратно сейчас.

«Объясню: конец Второй мировой войны, образовывается де-факто две Германии, одна подконтрольная СССР, другая под контролем Союзников. И Берия, который никогда не отличался демократизмом и любовью к немецкому народу, он выступает за то, что Германия должна быть единая.

Но западные немцы, в лице их руководителя, – категорически против. В чём состоял смысл. Восточную Германию, которая фактически клиент Кремля, её задвигают в Западную Германию – и всё, вся Германия вообще превращается в ад», – рассуждает бывший разведчик.

«Поэтому, если вы сейчас вернёте себе Донбасс, это всё равно, что взять коронавирус и сделать себе укол. Вы не потянете экономически, и он не нужен вам экономически. Потому что Донбасс – это экономика времён Юза, XIX век.

Вам надо развивать, у Украины есть колоссальный потенциал интеллектуальный – это ваши IT-шники, они лучшие в мире! И Украина уже давно могла превратиться в хаб IT-индустрии в Европе. Но вместо этого хабом становится Эстония, Белоруссия, которой управляет бывший председатель колхоза, строит из себя Силиконовую долину. А у вас всё копанки, нефть, газ», – рассуждает Швец.