Вернув инициативу в Донбассе, русские заставляют ВСУ обнажать фронт на юге

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На юго-западном от Донецка направлении российские войска прорвались на окраины Угледара, начинаются городские бои. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Считается, что освобождение города существенно осложнит подвоз боеприпасов для артиллерии ВСУ, бьющей по Донецку.

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«Намечается очень серьёзный успех, наши ребята закрепились, и там сейчас очень серьёзно работает наша артиллерия, которая поддерживает наших бойцов. Потому что в лоб никто штурмовать не собирается. Я так понимаю, сейчас город будет зажиматься в клещи. Но самое основное, что теперь мы оттягиваем противника в городе, сковываем его передвижение, он уже понимает, что мы находимся непосредственно в населённом пункте», – сказал Кимаковский в эфире «Соловьёв Live».

Подтверждает начало городских боёв военный обозреватель Борис Рожин. По его словам, в ночное время российские войска смогли прорвать оборону ВСУ на окраине города и зашли на территорию насосной станции, сумев закрепиться в одном из кварталов.

А вот какие данные приводит журналист Александр Чаленко:

«Говорил только что с одним из наших командиров, которые берут Угледар. Успех наших тут был в хитром маневре. Укропы ждали нас справа – со стороны Павловки, отслеживали, а наши пошли слева, со стороны Никольского. У укропов паника. Срочно прислали спецназ и танки. Укропы занимают оборону в многоэтажках, примерно по взводу на один дом. Наши взяли дачи и сейчас проводят там зачистку. Если возьмем Угледар, дальше поля на десятки километров. У украинцев почти нет снарядов. Если раньше они насыпали нашим постоянно, то теперь изредка. Наверное, нехваткой бк и объясняется успех нашего наступления».

Однако командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский осторожнее комментирует обстановку.

«По Угледару пока критических изменений нет. Говорить о том, что мы уже на первых улицах города и ведём бои в городских условиях, пока преждевременно, но постепенно подбираемся. Противник пытается выводить из города танки и обрабатывать наши передовые группы, но, несмотря на наши беспилотные потери от РЭБ, – действия противника мы видим и реагируем», – написал Ходаковский в своём тг-канале.

По информации советника главы ДНР Яна Гагина, ВСУ на данном направлении даже попытались применить авиацию.

«Противник за время подхода к городу за последние недели предпринимал отчаянные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить нас с этих рубежей. Ничего у них не вышло», – заявил Гагин в эфире «Россия 1».

По его словам, штурм Угледара осложнён обилием шахт со связанной подземной инфраструктурой. Аналогичная ситуация наблюдалась в Соледаре.

Подтверждает применение ВСУ авиации и Минобороны. По данным ведомства, в районе Угледара ВКС РФ сбили украинский штурмовик Су-25.

Наступление русских войск также продолжается под Артёмовском (Бахмут) и в Марьинке, где осуществляется продвижение к западной окраине города. Противник перебросил резервы для удержания рубежа и смог отбить несколько атак.

Военкор Юрий Котенок поясняет, что ВСУ, чтобы спасти ситуацию на Донбассе, спешно перебрасывает подкрепление с южного фронта – те, подразделения, что Киев планировал использовать для своего наступления.

Это дало возможность российским войскам продвинуться в Запорожской области.

«Противник пытается спасти положение и перехватить инициативу, собрав арту и резервы. Под Донецк в Марьинку с Херсонского направления переброшена 35-я штурмовая бригада морской пехоты, которую готовили к наступлению. Марьинка пока качается 50 на 50. Укры и сюда бросают всё, что можно. Ровно поэтому «задышал» юг, что укры стянули войска оттуда, оставили территориальную оборону на линии боевого соприкоснования», – пишет военкор.