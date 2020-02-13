13.02.2020, Приштина, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Провокации, Происшествия, Россия, Сербия, Скандал
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Вернувшийся в Косово сербский милиционер грубо задержан сепаратистами


Косовские «полицейские» без объяснения причин задержали 66-летнего серба Жарко Зарича, чтобы взять с него показания в «прокуратуре» по событиям 1998 – 1999 годов.

Об этом сообщили сербские и албанские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня не вызывали повесткой на допрос, косовские полицейские просто подъехали и втолкнули меня в машину, я подумал, что это арест», – рассказал о своих впечатлениях Зарич.

До натовской агрессии серб работал в милиции на территории Косово и жил в селе Любожда, где обитали сорок сербских семей. Когда после бомбардировок НАТО Югославская народная армия вышла с территории края, Зарич вместе с соплеменниками, спасаясь от погромов албанских боевиков, перебрался в Сербию.

На родную землю он вместе с тринадцатью другими семьями вернулся в марте 2017 года.

Пожилого серба схватили рано утром после литургии в православном храме. По его словам, он были доставлен в Специальную прокуратуру, где был допрошен как свидетель по событиям в селе Добруша в 1998 – 1999 годах.

«Они велели мне написать заявление, что со мной обращались хорошо, и я подписал», – рассказал Зарич.

Ситуация с жителем Любожды привлекла внимание местной партии «Сербский список», а также сербской Канцелярии по делам Косово и Метохии, которые осудили бесцеремонное насилие над пожилым человеком.

Сербские политики Косово отметили, что задержание Зарича было направлено на то, чтобы отбить у других сербов желание вернуться в родные места.

Ранее один из авторов расследования, проведенного Сербской ассоциацией журналистов, Елена Петкович заявила о том, что Международные миссии годами покрывали преступления террористов в Косово.

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