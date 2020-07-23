23.07.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Сюжет дня
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Верный пехотинец Путина получил высокое звание


Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадыров звание генерал-майора.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Кадыров сообщил в своем блоге.

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«Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», – отметил глава республики.

Он также уточнил, что новость выслушал «по стойке смирно».

«Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все — воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие», – подчеркнул Кадыров.

Также уточняется, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию.


Ранее, каксообщал «ПолитНавигатор», Кадыров не задержался с ответом американцам в ответ на введенные Вашингтоном против него санкции.

Также глава Чечни выдвинул ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому, потребовав от того прекратить извиваться и юлить.

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