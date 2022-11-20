Версия оптимиста: Поток западного оружия Украине идёт на спад

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Киев могут ожидать проблемы с поставками западного оружия по материальным и политическим причинам, а также из-за нюансов с его эксплуатацией и износом.

Об этом в своём видеоблоге заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Динамика поставок западных вооружений Украине не радикально, не кратно, не на половину, но идёт на спад, причём, это уже тенденция. Киев по этому поводу, кстати, пищит. Но если это тенденция, то причины, с одной стороны, материальные, потому что просто исчерпываются складские запасы, и страны НАТО сами об этом говорят. Причём, говорят не правительства, что могло бы быть дезинформацией, а заинтересованные в этом участники рынка, как в США, немцы говорят, представители ВПК, что опустошаются запасы. Например, противовоздушные «ириски» на Украине есть, а в Германии их нет. Помимо материальных, есть и политические причины. В США, скорее всего, начнётся весёлая история, связанная с Украиной… Там будут аудиты, проверки, найдут что-то не то, будут скандалы, начала парламентских расследований, будут вызывать на ковёр представителей Администрации. Даже представителей Украины будут приглашать, чтобы давать показания. Так что политические проблемы с большой долей вероятности сейчас тоже будут обозначаться. Всё это приводит к тому, что поток оружия уменьшается. И не видно пока ни одного разумного довода, почему этот поток должен увеличиться», – рассказал Казаков.

Кроме того, по его словам, постепенно приходит в негодность поставленная Западом артиллерия и прочая техника.

«Они стачиваются буквально, они расходуются. У артиллерийских орудий есть определённый запас прочности ствола, которые нужно менять. Различные поломки, аварии и прочее. Киев говорит, что ремонтную базу они хотят вывезти в соседнее государство по той причине, что мы накрываем нашими ракетами их ремонтные базы. Но и зачастую ремонт западной техники на Украине невозможен без участия иностранных специалистов, а они не хотят ехать на Украину, это опасно. Ну, сделают они ремонтный цех из какого-то ангара на овощной базе, но рано или поздно мы об этом узнаем, и в эту овощную базу прилетит «Калибр». И опять придётся где-нибудь там в Карибском бассейне организовывать авиакатастрофу, куда подложат трупы убитых на Украине военных и техников, якобы там они погибли, чтобы можно было их похоронить», – добавил Казаков.

Ранее экс-спикер парламента Новоросии Олег Царев наоборот призывал не верить в то, что западная помощь вооружениями Украине идёт на спад.