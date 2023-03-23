«Верующие пойдут стенка на стенку» – Бондаренко о выдворении монахов из Лавры

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Авантюра с «отжатием» Киево-Печерской Лавры в пользу раскольников «ПЦУ», которую инициировал непосредственно офис Зеленского, может «отрицательно акукнуться» самим киевским властям.

Об этом в эфире канала «Да, это так!» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объявлять целую церковь коллаборационистами – это неправильно. Если есть претензии к конкретным священникам, владыкам – это одно дело, а объявлять, что вся церковь является враждебной институцией, это очень неправильный шаг, который может отрицательно аукнуться украинской власти», – сказал Бондаренко.

Пиарившийся на имидже «адекватника» журналист Максим Назаров, после 24 февраля поклявшийся в лояльности бандеровскому режиму, попросил эксперта уточнить, что он имеет в виду под словом «отрицательно».

«Например, я слушаю Данилова (секретарь Совбеза Украины – ред.), заканчивается договор, должны уйти представители УПЦ из Лавры, и Данилов говорит: «Силу никто применять не будет», – добавил Назаров.

«Потом выступает Потураев (глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат «Слуги народа» – ред.) и говорит, что мы приведём людей, которые там наведут порядок», – продолжил политолог.

«Думаю, у самих властей пока нет понимания того, каким образом они будут наводить этот порядок, и в результате может случиться такое, что просто-напросто тогда пойдут верующие стенка на стенку. Готова ли власть разнимать их, готова ли власть стать посредником, готова ли власть стать объективным и беспристрастным арбитром в этом процессе? Тем более, если власть как раз и спровоцировала это противостояние», – подчеркнул Бондаренко.

Назаров спросил, известно ли эксперту, что говорят на уровне простых прихожан.

«На уровне простых прихожан, конечно же, существуют волнения, они просто не понимают, зачем всё это, не понимают, как быть дальше. Для многих это святыня, которую у них отнимают, именно для простых людей. Им говорят: переходите в другую церковь. Это очень просто сказать, но для многих это – сделать действительно насилие над собой, предать себя, своих родителей, своих предков. Поскольку они считают, что именно эта конфессия, именно эти конфессионные институты являются правильными. А те, которые сейчас возникли на основе томоса или же возникли после 90-92-го года, то это всё раскольники», – ответил политолог.