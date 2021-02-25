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25.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Дзен, Донбасс, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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Весеннее обострение: Нацисты «Азова» обещают «вернуть» Украине Кубань

Новости Украины

Если не удастся нынешнему, то следующее поколение украинцев обязательно захватит ныне принадлежащие России территории.

Об этом в ходе презентации сборника воспоминаний боевиков полка «Азов» «Широкинская операция» заявил украинский националист, один из основателей группировки «Нацкорпус» Николай Кравченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря этому история пошла таким образом, что война не перекинулась на новые территории, враг был остановлен. И широкинская операция фактически закрепила это положение. Она не дала возможности российским силам наступать дальше в сторону Мариуполя», – заверил Кравченко.

По его словам, на примере «героизма» националистов «Азова» и других «ветеранов российско-украинской войны» должно расти и воспитываться новое поколение.

«И если нам не удастся вернуть оккупированные территории в этом поколении, мы обязательно их вернём в следующем. Вернём по самую Кубань», – пообещал Кравченко.

Отметим, невероятно раздутое украинской пропагандой «широкинское наступление» называют одной из самых бесполезных операций на Донбассе со стороны киевских оккупантов. По сути, это лишь захват украинскими боевиками части «серой зоны», а подобные «перемоги» можно праздновать хоть круглый год.


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