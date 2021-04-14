Весенний поход Зеленского окончен. Лавры достались российской армии

14.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Российская армия способна первым же ударом уничтожить остатки остатки украинской авиации и вывести из строя командные пункты ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет редактор отдела силовых структур Сергей Вальченко.

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Он полагает, что пока ВСУ не станут атаковать республики Донбасса, а также отмечает, что для предотвращения такого сценария не понадобится российское вторжение, а будет достаточно применения высокоточного дальнобойного оружия, которое имеется у России.

«Например, морские комплексы «Калибр», которыми оснащены подлодки и корабли Черноморского флота. Из акватории Черного моря крылатые ракеты с дальностью более 1000 км достанут и до Киева, и дальше. Есть авиационные крылатые ракеты большой дальности Х-101, способные поразить цели за несколько тысяч километров от точки пуска», – отмечает автор.

Он добавляет, что самолетам-ракетоносцам Ту-160 и Ту-95МС даже не потребуется входить в воздушное пространство Украины.

«Первым же ударом будут уничтожены остатки украинской авиации, выведены из строя командные пункты, уничтожены основные арсеналы, склады боеприпасов, топливные хранилища. Ну а дальше, как признают все независимые эксперты, ополчение Донбасса, не встречая сопротивления, дойдет туда, куда посчитает нужным. Например, до границ Луганской и Донецкой областей, или до Харькова и Запорожья, или Николаева…», – подчеркивает эксперт.

«Весенний поход Зеленского можно считать оконченным. К сожалению, все лавры опять достались Российской армии. Ну а украинскому президенту не осталось даже лаврушечки для украинского борща. Пора думать о возвращении в «Квартал-95». На сцене у него получалось гораздо лучше, чем в политике», – резюмирует Вальченко.

Похожей точки зрения придерживается и украинский генералитет, убежденный, что ВКС играючи уничтожат ВВС Украины и пробьют коридор в Приднестровье.