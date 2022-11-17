Вешатель Зеленского: Россия не является правопреемницей СССР

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Новости Украины

Российская Федерация не имеет права заседать в ООН и других международных организациях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время обсуждения обращения Верховной рады к парламентам о признании голода 1932 – 1933 годов геноцидом заявил депутат от «Слуги народа» Никита Потураев, известный призывами сажать на кол и рубить головы жителям Донбасса.

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«Мы требуем от парламентов мира, чтобы они признали голодомор геноцидом. Требуем не первый год. Имеем уже большой прогресс и успех, но не все, к сожалению, приняли украинскую позицию», – сказал политик

По его словам, сегодня Россия снова пришла «на нашу территорию с откровенной целью уничтожения украинцев как нации».

«В этом заявлении мы впервые подчеркиваем, что Россия является продолжателем практик уголовных, тоталитарных СССР, но она не является правопреемницей СССР, поэтому ей не место в ООН, ей не место ни в каких международных организациях, в которых когда-то заседал СССР. Прочь Россию из мирового цивилизованного общества!», – потребовал Потураев.

В свою очередь депутат от партии «Голос» Юлия Клименко удивилась, что многие страны не хотят признавать те события геноцидом.

«Так начнем говорить о геноциде текущем, потому что это, безусловно, повторение исторического цикла. И пока Карфаген не будет разрушен, этот цикл будет повторяться и повторяться. Поэтому давайте приложим усилия, чтобы на политической и физической карте Россия исчезла», – призвала Клименко.

В итоге обращение было принято голосами 310 депутатов.