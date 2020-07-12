12.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Вешатель Зеленского требует «не подрывать легитимность майдана»


Ставить под сомнение результаты майдана-2014 – это всё равно, что ставить под сомнение легитимность всю сегодняшнюю украинскую власть.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал известный своими русофобскими заявлениями одиозный депутат «Слуги народа» Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас [в законопроекте о медиа] есть отдельный раздел, посвящённый именно российской агрессии и именно продвижению месседжей российской пропаганды. Кстати, хочу вам сказать, это не просто издевательство над революцией достоинства, это другое дело, значительно более опасное. Потому что у нас часто люди думают: ну, что он там, снова наехал на майдан – нет, это часть плана! Потому что подрыв легитимности майдана – это подрыв легитимности украинской государственности после майдана», – заявил политик.

«То есть ставить под сомнение результаты революции достоинства – это ставить под сомнение всю украинскую власть, включая нас!» – добавил Потураев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Потураев предлагал «сажать на кол и рубить головы» восставших жителей Донбасса.


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