Вешатель Зеленского: Все «хотелки» Донбасса останутся при них

19.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Республики Донбасса хотят федерализацию и русский язык, но Украина не будет выполнять эти условия.

Об этом в интервью украинскому пропагандистскому ресурсу «Цензор.нет» заявил одиозный советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С «той» стороны очень много хотят. Я хочу напомнить вам, чего хотят с той стороны, потому что я это знаю наверняка. С той стороны хотят федерализацию, с той стороны хотят русский язык вторым государственным, с той стороны хотят особый статус в том смысле, что у них будет право вето на наши решение не только во внешней, но и во внутренней политике, с той стороны хотят, чтобы мы разменяли Крым на Донбасс. Они много хотят. Они хотят так много, что желательно бы и Украины не было, а была какая-то аморфная псевдодержава. Естественно, все эти хотелки останутся при них, об этом даже речи быть не может», – заявил Потураев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Потураев предлагал «сажать на кол и рубить головы» восставших жителей Донбасса.