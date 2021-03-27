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27.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Крым
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Вещий сон: Чубарова преследует кошмар об аресте в Симферополе


Глава запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров сообщил о странном сне – как его арестовывают в Симферополе. Об этом он рассказал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Чубарова, ему приснился сон, что, несмотря на свои внушительные габариты (очевидно, достигнутые не без помощи грантов), он катался по Симферополю на велосипеде и стал жертвой «стукача».

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«Долго ездил на велосипеде по улицам древнего Акьмесджита/Симферополя. Многие узнавали, приветствовали. Боковым зрением увидел, как один человек в серой куртке бросился к телефонной будке (да-да, телефонной будке), опустил в аппарат монету и стал говорить в трубку, прикрыв рот ладонью. Прохожие стали расходиться. И хотя никто ничего не объяснил, мне стало понятно, что скоро приедут российские полицейские мрази. Проснулся…», – написал Чубаров.

Напомним, в июле 2014-го года Чубарову по возвращении из Украины в Крым зачитали предупреждение об экстремистской деятельности и запретили въезд на территорию России. В марте 2020-го года Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело против Чубарова, который анонсировал провокационную акцию – шествие для прорыва границы на полуостров. Впоследствии Чубаров шествие отменил под предлогом пандемии.

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