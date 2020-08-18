«Вести ФМ»: «ПолитНавигатор» в Белоруссии блокируют за правду

18.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Цензура российских СМИ, обострившаяся в последнее время в Белоруссии, характерна и для других постсоветских стран, где у власти вроде бы находятся друзья Москвы.

Об этом в эфире программы «Бывшие» на радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что запрет на вещание российских СМИ, например, действует в Молдове, несмотря на изгнание из республики олигарха Влада Плахотнюка и нахождения у власти социалиста Игоря Додона – парламент так и не принял обещанное решение об отмене цензуры.

«Про это все благополучно забыли, прошло больше года как нет Плахотнюка, а закон как был, так и есть. Вот, мы сейчас здесь говорим, конечно, у нас достаточное количество поклонников и слушателей в этой прекрасной стране, кто через интернет пытаются обойти всякие заглушки, через VPN нас слушают, но в эфире-то нас нет. То же самое касается вещания российских телеканалов, то же касается многих информационных агентств в России.

«ПолитНавигатор», например. Они ребята небольшие, но очень шумные, яркие и очень правдивые – вот, их тоже там блокируют. Кстати, их, например, и в Белоруссии заблокировали, так же, как и ряд наших центральных телеканалов, когда формально вещание идёт, но тебе программу просто на что-нибудь подменяют», – рассказал Мартынов.