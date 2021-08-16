Ветеран контрразведки: «Афганцы в Косово – это угроза для сербов и Сербии»

16.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Размещение в Косово беженцев из Афганистана идет вразрез с Резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, признающей суверенитет Белграда над краем.

Об этом KososvoOnline сообщил ветеран югославской разведки КОС Любан Каран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается прибытия афганских беженцев в Косово, мы всегда должны помнить, что это сербская территория и что все это происходит вне Резолюции 1244 и без каких-либо консультаций с Сербией», – подчеркнул эксперт.

Также Каран напомнил, что албанцы имеют традицию формирования отрядов, воевавших на стороне исламского фундаментализма и ИГИЛ (запрещенная в России организация – ред.), и только албанцы формировали этнически однородное подразделение на сирийской войне.

«И мы не знаем, чем займутся афганские беженцы, учитывая, что албанские возвращенцы из Сирии, были подготовлены и рекрутированы в некоторые резервные части Сил безопасности Косово (FSK). Они хотят сделать из этого косовскую армию», – рассказал эксперт.

На вопрос, насколько прибытие афганских беженцев в Косово представляет собой угрозу для сербов, Каран сказал, что этот вопрос должен беспокоить Сербию, потому что в какой-то момент нестабильности они могут превратиться в какие-то силы специального назначения, и многие из них способны жестоко обращаться с мирным сербским населением.

«Если мы посмотрим на все это вместе с заявленными учениями KFOR, которые предусматривают дополнительный вывод вооруженных сил из стран НАТО, то это будет больше похоже на подготовку к военному решению кризиса в Косово, чем на какие-то меры безопасности для защиты людей или гуманитарной деятельности», – заключил Каран.