Ветеран-подводник объяснил, что ВМСУ практически не существуют

15.10.2021 17:19 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В ВМС Украины уже давно серьёзные проблемы с кадрами, а потому из-за непрофессионализма и плохой подготовки случаются такие ЧП, как инцидент с судном размагничивания U-811 «Балта» в акватории Черного моря.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта.

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Напомним, что судно «Балта» получило повреждение, когда пыталось пришвартоваться к причалу острова Змеиный. Затоплено несколько отсеков в кормовой части. Не исключено, что повреждены двигатели.

«Осенне-зимний период всегда связан с особыми рисками на море. Вероятность такого рода аварий, столкновений из-за прибойного ветра, шторма значительно возрастает. Очевидно, команда судна не учла того, что в осенне-зимний период такие риски возрастают. Я уже неоднократно говорил о том, что и в ВСУ, и ВМСУ существуют серьезные проблемы. Это малопрофессиональные, неукомплектованные, необеспеченные жизненными кондициями люди, мне их жалко», – сказал эксперт.

«Я не по слухам знаю, что даже многие представители командного состава вынуждены жить на бортах своих судов, в своих каютах, потому что они просто не обеспечены жильём, не получают его годами. При таком уровне профессиональной подготовки и подбора людей ничего не стоит ждать от флота», – сказал Шабовта.