Ветеран югославской конртразведки: «Байрактары» Приштины не опасны для Сербии

Алексей Топоров.  
21.07.2023 21:26
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Турция


Офицер контрразведки КОС Югославской Народной Армии в отставке Любан Каран убежден, что Войску Сербии есть чем ответить на «Байрактары» косовских сепаратистов.

Об  этом ветеран рассказал «Новостям», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Офицер контрразведки КОС Югославской Народной Армии в отставке Любан Каран убежден, что Войску Сербии...

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Каран отметил, что закупленные албанскими сепаратистами Косово у уТурции  беспилотники «Байрактар», если их запустят на низкой высоте, будут сбиты пехотинцами, либо сербской ПВО малой дальности PASARS. А также приобретенными Войском Сербии французскими ЗРК «Мистраль 3».

«Если они полетят на средней высоте, то есть «Панцирь», которые мы купили у России. К тому же у нас хорошие системы радиоэлектронной борьбы. Не говоря уже о приобретенном нами SN 95, китайском ПВО, который предназначен для сбития больших истребителей. Им (косовским албанцам – ред.) нечем угрожать нашим военным. «Байрактары» так же, как и другие беспилотники хороши в массовом использовании, когда их идет десяток, а то и больше, может случиться, что один и проскочит. А у Приштины их всего пять», – отметил ветеран контрразведки.

Напомним, что Турция начала вооружать режим албанских сепаратистов в Косово и намерена помимо пяти беспилотников «Байрактар» поставить ему шесть зенитных ракетных комплексов Hisar А+, сотня БПЛА Kargu-2, двенадцать бронеавтомобилей Vuran, тридцать ПЗРК Sungur , шестьдесят БМП ACV-15, минометы M2 Mortar.

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