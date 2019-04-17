Ветераны «АТО» узнали пулемет, который готовили для расстрела кандидата в президенты

17.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Пулемёт ДШК, найденный у группы лиц, задержанных полицией в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в президенты Украины, ранее числился в одном из полков ССО ВСУ.

Об этом в эфире «8 канала» рассказал украинский политический обозреватель Леонид Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полицией проверяется информация о том, почему эта группа, вооружённая крупнокалиберным пулемётом, находилась именно в непосредственной близости к коттеджному посёлку, в котором проживает один из кандидатов в президенты», – зачитали гостю студии официальные данные.

«И всё же, криминальный авторитет или Владимир Зеленский?» – спросил ведущий.

«Поскольку нам предъявлен ДШК, а это действительно бронебойное оружие, то есть лёгкую броню оно прошивает, а в этом посёлке лишь один человек ездит на бронированном авто, и это именно кандидат в президенты Владимир Зеленский, то из этого сделали вывод, что якобы это могла быть попытка совершить на него покушение. Это не исключает того, что они могли готовить покушение на кого-то другого, но серьёзное оружие против серьёзного авто. Больше там ничего нет», – ответил эксперт.

«Очень интересная деталь, на которую обратили внимание наши ветераны, они узнали этот ДШК. Так бывает. Это, как пишут, единственный ДШК в вооружённых силах с иной подачей патронной ленты. Говорят, такой был один, он был на вооружении ССО, а последний раз его видели в 8-м полку спецназа. То есть, это как отпечатки пальцев. И далее ветераны пишут, а посмотрите, есть ли он на складах», – рассказал Швец.