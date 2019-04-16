Полиция предотвратила расстрел кандидата в президенты Украины из пулеметов

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В понедельник, 15 апреля, полицией в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в президенты Украины была задержана группа лиц, готовящих убийство из мотивов мести, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети нардеп и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

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“Эта группа переоборудовала джип “Тойота Прадо” под своеобразную «тачанку», установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемёт ДШК, убойная дальность которого составляет более 3-х километров.

Преступники затаились в лесу, рядом с дорогой, которая ведёт из посёлка Иванковичи, коттеджного посёлка «Перлина Італії» (место их засады указано на карте красной меткой).





Уголовный розыск и спецподразделение полиции КОРД провели “на отлично” спецоперацию с применением табельного оружия, задержали троих опасных бандитов и сберегли жизни людей.

Полицией проверяется информация о том, почему эта группа, вооруженная крупнокалиберным пулемётом, находилась именно в непосредственной близости к коттеджному посёлку, в котором проживает один из кандидатов в Президенты.

На карте отмечено место, в котором была задержана группа бандитов-пулемётчиков.

Благодарю всех сотрудников полиции, участвовавших в операции, за хорошую работу!”, – написал Геращенко на своей страничке в соцсети.

Также нардеп опубликовал видео и фото с задержания преступников.



