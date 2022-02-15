Ветераны спецслужб начнут патрулировать улицы Симферополя

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Ветераны силовых структур и спецслужб подключатся к охране общественного порядка на улицах городов Крыма. Межрегиональная группа безопасности «Вымпел» прошла регистрацию добровольной народной дружины в Республике Крым.

«Данная народная дружина включает в себя членов «Союза ветеранов силовых структур, участников боевых действий и локальных конфликтов «Вымпел», – уточнили в управлении МВД по РК.

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Отныне члены «Вымпела» правомочны заступать в наряды и патрулировать улицы совместно с сотрудниками полиции, оказывать помощь стражам порядка.

В период событий Русской весны охраной общественного порядка и стратегически важных объектов занимался штаб «Народного ополчения – народной дружины». Впоследствии ополченцев передали в состав казенного учреждения, постепенно сокращая их численность. Сейчас республиканский штаб занимается координацией действий народных дружин, сформированных на безвозмездной основе в помощь сотрудникам полиции.

Несмотря на важную роль в охране порядка на время перехода Крыма из Украины в состав РФ, правовой статус у ополченцев отсутствует, а попытки их узаконить на уровне субъекта были оспорены прокуратурой – получать довольствие за выполнение функций правоохранительных органов не положено. Часть ополченцев перешла в казачество, которое также активно привлекается к патрулированию и охране.

В общественную организацию «Вымпел» входят ветераны Кремлевского полка, группы спецназначения «Вымпел» органов государственной безопасности и других силовых структур Российской Федерации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в прошлом году большой резонанс вызвало появившееся в Сети видео конфликта в центре Симферополе между выходцами с Кавказа и местными жителями. В потасовке участвовали порядка десяти человек. Патрульные полицейские попытались утихомирить участников, однако дебоширы стремились помешать правоохранителям задержать хулигана, один из них был вооружен пистолетом.