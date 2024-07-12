Ветераны СВО проявят себя на гражданке – герой России

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Ветеран СВО, Герой России Антон Старостин проходит стажировку у главы Крыма Сергея Аксёнова в качестве его помощника.

Свою дальнейшую карьеру Старостин намерен строить на государственной службе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу нас там выделять, что мы там какие-то особенные. Просто такие люди как мы прошли определенные трудности, несравнимые с теми вещами, которые происходят в гражданской сфере. Я считаю, что у нас большая мотивация показать себя не только в военной среде, но и в гражданской деятельности послужить своему государству. Я думаю на таких людей большая надежда будет», – отметил ветеран СВО в эфире «Крым 24».

28-летний экс-командир танкового взвода 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны ЧФ в самом начале СВО дал бой превосходящим силам противника, удерживая переправу в районе дамбы Северо-Крымского канала. Даже прямое попадание «Джавелином» не остановило экипаж от выполнения боевой задачи, старший лейтенант Старостин оказался контужен.

После госпиталя он вернулся на службу, а весной этого года решил подать заявку на программу «Время героев». Для участия нужно иметь управленческий опыт, государственные награды и отсутствие судимости. Первый модуль обучения прошел на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), где новобранцев обучали мэтры госуправления.

«Начиная от пропагандиста нашего Соловьёва, заканчивая главнокомандующим. Они выступали, рассказывали об управленческом опыте – не по учебникам, а «на земле». Эти практические знания сегодня крайне необходимы, а не какая-то фундаментальная теория. Приезжал губернатор Белгородской области, рассказывал, как сейчас во время специальной операции руководит регионом. Белгород постоянно находится под обстрелами, и сейчас, в данной обстановке он руководит областью», – пояснил Старостин.

До конца сентября он будет перенимать опыт руководства у главы Крыма. Дальше еще два модуля занятий с практической отработкой полученных навыков.