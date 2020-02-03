Ветераны Великой Отечественной подали в суд на известного российского либерала

03.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Ветераны Великой Отечественной Войны, участники Сталинградской битвы подали иск против российского либерала, «режиссера и общественного деятеля» Григория Амнуэля.

Об этом в своем блоге сообщил журналист Олег Лурье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причиной иска о защите чести и достоинства стали высказывания Амнуэля в эфире федеральных телеканалов о том, что СССР сам виновен в Холокосте, а Саласпилс не являлся концлагерем.

«Среди ветеранов, подавших в суд на Амнуэля, 97-летняя участница Сталинградской битвы, легендарная летчица Андронова Раиса Исааковна, награжденная орденами Красной Звезды, «За мужество», медалью «За Победу над Германией» и другими наградами. Также в суд на Амнуэля подали Зайцев Илья Ильич, воевавший с ноября 1944 года в составе 2 Белорусского фронта, награжденный орденами «Отечественной войны», «Славы» III степени, медалями «За Победу над Германией», «За освобождение Белоруссии», «За защиту Республики Крым», и крымский ветеран ВОВ Хохалёв Александр Прокопьевич.

Добавлю, что в тот же Гагаринский суд Москвы уже направлен и мой иск к Григорию Амнуэлю о защите чести и достоинства гражданина Российской Федерации. Сумма иска составляет пять миллионов рублей. В случае удовлетворения судом моего иска, все деньги будут направлены на установку мемориала советским солдатам, погибшим в 1941-м году при обороне Москвы», – заявил Лурье.