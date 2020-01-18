Первый пошёл: «Правозащитник» Амнуэль ответит за базар

18.01.2020, Москва, Александр Ростовцев

Среди отрицательных персонажей, из года в год торгующих фейсом с голубых экранов российского ТВ, трудно найти более тухлую, визгливую и невероятно упоротую фигуру, чем «режиссёр, общественный деятель и правозащитник» Григорий Амнуэль.

Вряд ли кто-то вспомнит, какими киношедеврами осчастливил человечество великий корифей, какие выдающиеся общественные деяния совершил, чьи права защитил, но то, что трепать поганым языком на публику Амнуэль мастак, – этого у него никто не отнимет.

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А фильмы-то где?

Политические взгляды Амнуэля весьма специфические даже для членов клуба отмороженной российской либерды, бегущий далеко впереди любого антисоветского, антироссийского паровоза, сотрясая пространство своими истошными воплями.

Если систематизировать «перловку», исторгнутую Амнуэлем на всевозможных ток-шоу, посвящённых политическим или военно-историческим событиям, то она сводится к следующим высказываниям:

Крым – это оккупированная Россией территория, причём, оккупированная ещё при матушке-императрице Екатерине Великой, из-за чего принципиальный «общественный деятель» в Крым – ни ногой.

По-видимому, крымчане должны быть благодарны Амнуэлю хотя бы за то, что прекрасный крымский воздух не оскверняет его смрадное дыхание.

Также, по мнению «режиссёра», поляки имеют право уничтожать памятники советским воинам на своей территории, поскольку-де они являются «наследием советского оккупационного режима, связанной с кровью Катыни».

Кроме того, упоротый и не шибко разбирающийся в обсуждаемых вопросах гуманитарий убеждён, что России необходимо каяться за «коммунистический террор», а русскому народу следует признать свою историческую вину за всё, что им признаётся сделанным правильно.

Амнуэль с латвийским орденом “Трёх звёзд”

Сумеречное сознание «эксперта мирового уровня» похоже на канализационный отстойник и забито мифами характерного содержания: «Сталин был хуже Гитлера», «советские и германские разведывательные резидентуры до 1933 года работали на победу фашистской Германии», «оккупировав Восточную Польшу, Сталин обрёк польских евреев на Холокост», «Пакт Молотова – Риббентропа стал причиной Второй мировой войны и миллионов жертв», «Саласпилс не был нацистским лагерем смерти», «советская власть погубила всю семью Зои Космодемьянской», «солдат вермахта следует признать героями наряду с воинами Красной Армии» и прочей мерзостью, за озвучку которой в приличном обществе незатейливо бьют морду, а в государстве, где принята к исполнению статья за отбеливание нацизма, обязаны возбуждать против «властителя дум» уголовное преследование.

Амнуэля необходимо именно что преследовать по закону за ложь и диффамацию, поскольку дискутировать с ним так же бесполезно, как спорить с патефоном, воспроизводящим заезженную пластинку. Его интересуют не факты, не мнение оппонентов, а исключительно возможность гадить в уши широкой аудитории.

Амнуэль с соратниками у ворот Вашингтонского обкома

Хорошо заметно, что тщательнее всего на ток-шоу Амнуэль отрабатывает польскую тему (причины столь мощной любви станут понятны дальше), до блеска полируя языком анальное отверстие правящих «великополяков». По-видимому, наиболее фимозным из всех «великопольских» заявлений Гриши-эксперта является: «Агрессию России против Грузии остановил польский президент, за что его самолёт и был сбит под Смоленском».

Русофобия Амнуэля носит настолько чрезмерный, настолько дегенеративный характер, что делает из него городского сумасшедшего, дурилку картонную, злобную до вонючести старуху из очереди.

Можно вспомнить, как перед матчем сборных России и Испании на Чемпионате мира 2018 года, Амнуэль демонстративно вырядился в футболку испанской сборной, и, как утверждают, едва не сожрал её от ярости по итогам игры.

Впрочем, и в этом слабоумном демарше Гриня не оригинален, поскольку задолго до него «советские борцы за демократию», после 1968 года, стойко болели за хоккейную команду Чехословакии в игре против советской сборной.

Казалось, что Амнуэль и ему подобные дизентерийные амёбы будут и дальше безнаказанно изливать свои мозговые фекалии с федеральных каналов российского ТВ, получая за это неплохие гонорары, но тут подоспело обострение российско-польских отношений, и нескончаемая масленица либерального «разоблачителя» подошла к логическому концу – за отвечать за базар ему придётся.

Известный журналист и блогер Олег Лурье сообщил в своём блоге Живого Журнала, что намерен подать в суд на Григория Амнуэля.

Причинами, побудившими в судебном порядке прекратить извержение либерального грязевого вулкана Лурье называет, во-первых, желание оградить миллионы ни в чём не повинных людей, включая ближайших родственников, от грязи, и, во-вторых, чувство стыда перед погибшим в сентябре 1941 года под Киевом дедом, Измаилом Ширинским.

«Так вот, сейчас я подаю к Амнуэлю Григорию Марковичу, 1957 года рождения, иск в суд в связи с распространением им недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство граждан Российской Федерации. Сумму иска я пока не объявляю, но она очень большая и будет названа в самое ближайшее время, когда суд примет мой иск», – объявил во всеуслышание российский журналист.

Деньги, взысканные по суду у Амнуэля, Лурье обещает направить на создание мемориала советским воинам, погибшим при обороне Москвы.

Лурье прекрасно осознаёт, какой вой и гевалт поднимется среди идейных сторонников «правдоруба». Нет сомнений, что российская (и не только) либерда постарается избежать прецедента с осуждением «своего человека» за право невозбранно трепать языком и пустит шапку по кругу для сбора денег на адвоката и денежную компенсацию в случае неблагоприятного вердикта.

Тем не менее, журналист уверен в успехе и намерен нанести серьёзный урон идейному власовцу, пригретому на федеральных телеканалах.

По утверждению Олега Лурье, языкатый Амнуэль является «состоятельным пацаном» и, в случае чего, способен выплатить приличную компенсацию, поскольку он является обладателем двух московских квартир на Ленинском проспекте и улице Шверника, а также наболтал себе на хатынку в Польше, по адресу г. Катовице, ул. Французка, д. 100а/5.

«Да и наличных регулярных денег у Григория Амнуэля немало. Только от одного крупнейшего федерального телеканала (не называю канал из соображений журналистской этики) этот персонаж в 2017 году по официальному договору за участие в различных ток-шоу получал ежемесячно по 575 тысяч рублей. То есть, 6 миллионов 900 тысяч рублей в год. Неплохая оплата за приведенные выше высказывания, правда же?» – раскрывает секрет благосостояния непотопляемого паразита журналист Лурье.

Вдобавок ко всему, по информации журналиста, 25 июля 2016 года Амнуэль подал заявление в отдел социальной защиты населения Академического района Управления социальной защиты населения Юго-Западного административного округа Москвы. Решением начальника отдела, в соответствии с положениями Федерального закона «О ветеранах», гражданину Амнуэлю было присвоено звание «Ветеран труда». Благодаря этому статусу Григорий Амнуэль, приезжающий в Москву лишь за деньгами и считающий своим домом Польшу, пользуется льготами и получает дополнительные выплаты к пенсии от Правительства Москвы.

Учитывая серьёзное обострение российско-польских отношений и развязанную в ЕС информационную войну, направленную на пересмотр причин и итогов Второй мировой войны, а также явное приобретение Амнуэля определёнными польскими структурами, можно быть уверенными, что в суде легко ему не будет, и пытхеть за проплаченный в пользу недругов России базар придётся.

Не исключено, что Гриша-эксперт навсегда покинет эфир федеральных телеканалов, заметно снизив количество рвотных рефлексов у аудитории, поскольку смотреть ток-шоу с его участием, особенно на регулярной основе, сродни извращению.

Хочется надеяться, что постепенно российский телеэфир очистится от прочих кочующих фриков и хулителей всего святого на зарплате. Это требование давно созрело в обществе, и игнорировать его, по меньшей мере, недальновидно.