«Вежливые люди» снова спасают Крым

21.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Подчиненным Сергея Шойгу вновь приходится помогать Крыму в экстренной ситуации. В 2014 году благодаря «вежливым людям» здесь удалось избежать кровопролития. Затем, в пик первой волны пандемии, когда не хватало больничных коек, военные в кратчайшие сроки развернули на полуострове госпитали. А в прошлом году армейские строители быстрыми темпами проложили трубопроводы, которые помогли осуществить перекачку воды в условиях засухи и пересохших водохранилищ.

И вот теперь армия пришла на помощь населенным пунктам полуострова, пострадавшим от небывалого наводнения. Прежде всего, Ялте и Керчи. Министерство обороны по приказу президента России Владимира Путина откомандировало около 21 тысяч человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Они будут работать в 36 населенных пунктах полуострова, где из-за разгула стихии были эвакуированы более 1800 человек, подтопленными оказались несколько сотен домов, дороги размыло, а в некоторых местах и полностью уничтожило потоком воды. Также военные будут расчищать завалы, селевые сходы грунта, и подвозить питьевую воду, стройматериалы и товары первой необходимости.

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«Военные – это организованные люди, которых специализированно готовят к преодолению разного рода трудностей, опасностей. У них есть техника, они умеют ей управлять. Поэтому в случае чрезвычайной ситуации, когда гражданские службы испытывают сверхнагрузки, на помощь им приходят военные», – говорит крымский политолог Андрей Никифоров.

В пострадавших регионах Крыма с благодарностью отмечают вклад специалистов Минобороны. Военнослужащие разбирают завалы, выгребают грязь из подтопленных домов, откачивают воду и даже на собственных руках переносят женщин и детей через залитые селевыми потоками улицы.

«Помощь актуальна и своевременно, потому что такой город, столица юга России в опасности, в трудной ситуации, поэтому помощь военных очень важна… Конечно, люди, которые приходят на помощь в самую трудную минуту – это очень важно и мы благодарны. Большое спасибо всем, кто прислал их сюда», – заявила «ПолитНавигатору» зампредседателя Ялтинского городского совета Светлана Базилюк.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что благодаря помощи оборонного ведомства, а также других служб жизнь региона налаживается, а Ялта и Керчь уверенно справляются с последствиями чрезвычайной ситуации:

«Сегодня ситуация полностью контролируется, правительство работает в штатном режиме, мы благодарны и МЧС, и военным – всем, кто нам помогает в этой ситуации», – заявила Ковитиди.

Политик напомнила, что эта помощь оказывается на фоне злорадства соседней Украины. Однако националисты напрасно радуются – последствия наводнения будут ликвидированы, а Крым, вопреки ожиданиям Киева, теперь будет с запасами воды.

«По всей видимости, «небесная канцелярия» отреагировала на недостаток воды в субъекте и решила удивить нас и, прежде всего, наших украинских соседей, которые, к сожалению, неадекватно восприняли произошедшее в республике. Мы будем с водой, это однозначно, а все рабочие моменты решаются», – сказала Ковитиди.

К слову, как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в ходе ликвидации последствий потопа с командующим корпусом уже достигнута договоренность об увеличении армейской группировки на полуострове на постоянной основе. А это значит – больше уверенности для крымчан и лишнее предостережение для небратьев из-за Перекопа.