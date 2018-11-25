Вице-Парубий устроила публичную истерику: Могерини послала хунтарей

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко публично высказала раздражение по поводу заявления главы внешнеполитической комиссии Евросоюза Федерики Могерини, которая призвала к сдержанности стороны конфликта вокруг Керченского пролива.

«Федерика Могерини призывает обе стороны к сдержанности. А я призываю Федерику Могерини перестать обманывать саму себя и сделать честное заявление. Нет никаких двух сторон. Есть агрессия РФ против Украины. За все время своего пребывания на высокой должности Верховного представителя ЕК по внешней политике Федерика Могерини лишь несколько раз побывала в Украине и из них ни разу не нашла времени побывать на Донбассе.

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В Киеве проводила бесконечные и такие приятные уху встречи с активистами, и отказалась встретиться с семьями заложников или посетить военный госпиталь, несмотря на все наши усилия. Она предпочитала слушать от активистов про «плохую украинскую власть и коррупцию», но не слышать от наших военных и освобожденных заложников, что ключевой угрозой физического выживания Украины – есть военная агрессия РФ», – сокрушается Геращенко в своем блоге.

«Мне надоела эта полуправда, полутона, полуперепуг, глубокие и широкие беспокойства. Европейцы, нет двух сторон. Есть агрессор. Есть жертва. Вам не очень хочется воевать. Ок. Осмельтесь тогда хотя бы называть вещи своими именами», – призывает высокопоставленная украинская чиновница.