Вице-премьер Украины: Нас объединяет кладбище

Вице-премьеру Украины Алексею Кулебе пришлось оправдываться в интервью антироссийскому изданию «Украинская правда», журналист которого обвинял власть в неготовности к ударам по энергетике.

«У нас сейчас такой разговор, он очень классный и очень правильный, но я себя чувствую в нем русским… такой разговор идет, что я виноват в том, что идет война», – обиженно сказал Кулеба.

«На нас напала страна, которая намного сильнее, с другими ресурсами, у которой в долгосрочной перспективе и стратегии все решено на 100 лет вперед», – жалуется вице-премьер.

Отвечая на вопрос о власти, которая максимально убаюкивает общество хорошими новостями, он заявил, что надо разобраться, между чем необходимо выдержать баланс.