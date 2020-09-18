«Донбасс подвергся нападению путчистов и террористов» – Лавров

18.09.2020, Москва, Олег Кравцов

При нынешней украинской власти мирное урегулирование конфликта в Донбассе невозможно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном на сайте МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования этого конфликта.

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«Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам Президент В.А.Зеленский, Вице-премьер А.Ю.Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, также об этом говорит Министр иностранных дел Украины Д.И.Кулеба», – отметил Лавров.

Он также напомнил, что представители украинской власти заявляют, что Минские соглашения нельзя разрывать, поскольку на них (и на обвинении России в их невыполнении) зиждется политика ЕС и США по продолжению антироссийских санкций.

«Тем не менее, такое извращенное понимание сути Минских соглашений, вернее попытка свалить всё на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию, которые, будучи соавторами Минских соглашений вместе с нами, украинцами и Донбассом, не могут не понимать, что украинцы просто искажают свои обязанности, пытаются от них отойти и навязать другое прочтение Минских соглашений», – сказал министр.

Глава российской дипломатии добавил, что предлагаемый Киевом алгоритм – сначала контроль за границей, а не амнистия, выборы и закрепленный в Конституции статус – полностью противоречит последовательности, заключенной в Минских договоренностях.

«Сейчас предлагают отдать часть Донбасса, «восставшую» против незаконного антиконституционного переворота тем, кто объявил этих людей террористами, кто начал против них «антитеррористическую операцию», которую они потом переименовали в «операцию объединенных сил» (но от этого суть не меняется) и которых они до сих пор считают террористами»,- подчеркнул Лавров.

Он также обратил внимание, что в 2014-м «никто с территории Донбасса и других частей Украины, отвергших антиконституционный государственный переворот, не нападал на путчистов и на те территории, которые сразу оказались под контролем политических деятелей, совершивших переворот».

«Наоборот, А.В.Турчинов, А.П.Яценюк и иже с ними напали на эти территории. Вина проживающих там заключилась исключительно в том, что они сказали: «Вы совершили государственное преступление, мы не хотим вам подчиняться, дайте мы сами разберемся с тем, как нам дальше жить, и посмотрим, как вы будете сейчас себя вести».

Нет ни одного примера, который бы подтверждал, что они занимались террористической деятельностью. Как раз украинское государство занималось терроризмом на их территории, в частности, когда ликвидировали А.В.Захарченко и ряд полевых командиров в Донбассе. Поэтому мои ощущения весьма и весьма пессимистические», – говорит глава МИД РФ.