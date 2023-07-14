Вице-премьер Украины: Запад усомнился в нашей победе

Игорь Шкапа.  
14.07.2023 09:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Политика, Украина


Резкая критическая реакция президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО вызвана нежеланием альянса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила украинский вице-премьер

Резкая критическая реакция президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО вызвана нежеланием альянса. Об...

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по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, формулировки итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе до последнего не были согласованы.

«И фактически менее чем за сутки до начала саммита мы начали получать сигналы, что есть попытки размыть формулировки с тем, возможно, чтобы использовать это относительно будущего Украины», – сказала Стефанишина в эфире так называемого телемарафона, в обязательном порядке транслируемого на украинском ТВ.

Напомним, что президент Зеленский, узнав, что Украина не получит четких гарантий вступления в НАТО, обвинил блок в попытке торговаться с Россией.

«Мы расценили это как неверие в нашу победу, поэтому достаточно резко среагировали», – объясняет вице-премьер реакцию Зеленского.

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