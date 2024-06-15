Вице-президент США выступила в Швейцарии с лживой антироссийской речью

На собранном в Швейцарии «мирном» форуме вице-президент США Камала Харрис выступила с лживой антироссийской речью, отвергнув предложение Владимира Путина об условиях мирного соглашения по Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путиным были высказаны предложения. Но если говорить честно, он не говорит о переговорах, он говорит о капитуляции. Америка поддерживает Украину не из милости, а потому что это отвечает нашим принципам, это наши стратегические принципы.

…Это не только вторжение на Украину…Если смириться с тем, что агрессор совершил нападение на соседа, это разрешит и другим агрессорам повторять…

Что касается неспровоцированного вторжения Путина на Украину, все солидарны… Президент Джо Байден и я будем и дальше поддерживать Украину. Конец этой войны не может быть решён без Украины», – добавила она.