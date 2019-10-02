Вице-президентом ПЕН-клуба избрали известную русофобку

02.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусская писательница-русофобка, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич стала вице-президентом Международного ПЕН-клуба,

Об этом у себя в фейсбуке написала белорусская поэтесса и переводчица, председатель белорусского ПЕН-клуба Татьяна Нядбай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее Алексиевич была включена в список из 50 ученых, философов и писателей, «которые изменили нашу жизнь», британского журнала Prospectmagazine.co.uk.

«Нельзя отрицать мужества и артистизма писательницы, которая причисляет Владимира Путина к своим оппонентам», – говорится в подписи под портретом Алексиевич.

Алексиевич известна своей поддержкой Украины в конфликте с Россией и осуждением «агрессивного мира Берии, Сталина, Путина и Шойгу».

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